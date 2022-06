Expresidente Martinelli no descarta alianzas con otros partidos o independientes para contienda electoral 2024 Martinelli también dijo que, aunque la reunión no tenía ribetes políticos, no se descartan alianzas, que ayuden a resolver de la mejor manera los problemas que aquejan en nuestro país.

Buscan encontrra soluciones a problemas de Estado. Foto: Cortesía