Expresidente Pérez Balladares no aceptaría el puesto de presidente interino, cree que es una jugarreta política

El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares manifestó que se siente honrado de que los panameños consideren que él es la persona apta para que el país siga adelante si llegara a faltar el presidente de la república Laurentino Cortizo.

Sin embargo, dijo que “eso sería una jugarreta política qué no es necesario hacerla” y que a su parecer no es aceptable. Destacó que si el presidente Cortizo, por la razón que fuera no pudiera acabar su periodo “obviamente quien debe culminarlo es el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

“Agradezco mucho a la gente que de una forma u otra piensa que yo puedo ayudar a solucionar los problemas nacionales, pero visto fríamente eso no es posible; para mí no es posible, eso sería una jugarreta política”, precisó.

Pérez Balladares dijo que guarda la esperanza de que con los exámenes adicionales que se le harán en Estados Unidos al presidente se podrá determinar el tratamiento adecuado para asegurarse que tenga mucha vida por delante y no sea necesario que nadie deba ocupar su puesto.

Recordó que si el mandatario se ausenta por más de 10 días sería necesario que el vicepresidente Carrizo ocupe el cargo y si se prolonga la ausencia del mandatario este podría culminar el periodo como presidente.

“Quien se tiene que encargar del país es el vicepresidente, no hay forma de no hacerlo, el no hacerlo es una falla contra la Constitución y contra la ley y evidentemente estoy seguro de que sí ese fuera el caso que el presidente Cortizo tiene que quedarse fuera por más tiempo del que tiene pensado hacerlo el que tendría que encargarse es el vicepresidente carrizo”, Concluyó.

Pérez Balladares también se refirió a las declaraciones dadas por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, sobre el presupuesto que se le ha asignado de $350 millones anuales y destacó que con esa cantidad de dinero en de dinero ya habría reparado los huecos de las calles y carreteras.

“Vi que recientemente se le dio un crédito extraordinario y espero que realmente haga el trabajo de tapar los huecos de las carreteras y de las calles porque estamos llegando un punto de calles y carreteras intransitables y una protesta adicional no es necesaria para que nos demos cuenta de que hay que darle mantenimiento a las cosas”, indicó.