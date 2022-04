Fábrega confía en que los 173 mil capitalinos que votaron por él, no firmen la revocatoria de mandato "No tengo tiempo para estar en temas de los cuales yo no fui electo, mi función es trabajar por el pueblo y es lo que estoy haciendo, vayan a las comunidades y preguntan si el pueblo quiere o no al tanque de gas, pregunten", dijo.

Fábrega entregó orden de proceder para mejoras de edificios. Foto: Cortesía