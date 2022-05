Felipe Argote sobre Ley de Cripto: 'Hay que legalizarla, pero como un juego de azar, eso no es más que una pirámide'

Algunos economistas han manifestado su objeción en torno a la Ley 697, que regula la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, los sistemas de pagos, y dicta otras disposiciones, y que fue aprobada en tercer debate el pasado 28 de abril ante el pleno legislativo.

Uno de esos economistas, es Felipe Argote, quien a su juicio, afirmó este jueves que la ley debe ser legalizada, pero como un juego. "Eso hay que legalizarlo, pero como un juego de azar, eso no es más que una pirámide", acotó.

Expresó que el negocio de la criptomoneda en Panamá es hacer seminarios sobre esto y cobrarle a la gente. "Aquí no hay una operación que justifique que nosotros corramos nuestro riesgo adicional con la pésima situación que existe, solamente para crear un pequeño mercado de apuestas para un grupo de gente que está convencido que es el futuro; ellos son solo comisionistas y trayendo gente", argumentó.

Argote precisó que esta ley no debe ser firmada o sancionada por el presidente Cortizo, "debe regresarse, nosotros tenemos problemas graves aquí como el de combustible, de desempleo y los argumentos que presentan de que la baja bancarización se va a resolver con Bitcoin, esto no tiene nada que ver. Hay que discutirlo, pero no es el momento. Esto no tiene el fundamento legal y nos pone en riesgo innecesario con una operación que no genera suficientes ingresos".