Fernando Aramburú Porras habla del PRD, de Benicio, de Martinelli y de la justicia en el país

Tal parece que los viejos militantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) están decepcionados de esta administración y liderazgo del actual gobierno.

Nos referimos a la reciente renuncia de dicho colectivo de Fernando Aranburú Porras, quien se sumó a la ya anunciada hace unos meses por la exministra de la Juventud, la Niñez y la Familia, Leonor Calderón y a la del asesor económico en el Ministerio de la Presidencia, David Saied Torrijos, que hace unos días fue destituido del cargo tras cuestionar el actuar de algunos dirigentes del PRD.

De acuerdo con el exministro de Economía y Finanzas, el partido se ha llenado de una gente que no comulga con estos ideales y valores. "Se ha llenado de una gente que tienen situaciones personales y particulares, pero van en busca de otra cosa (estamos hablando de algunos diputados y la gente que ellos han traído), han secuestrado al partido", agregó.

Afirmó que no ve una posibilidad para una renovación, "no veo que tenga un norte, hacia dónde va, qué es lo que busca el partido; este gobierno no ha hecho las cosas que ha tenido que hacer. Debió enfrentar el tema del Seguro Social, no lo hizo, eso es lamentable porque tenemos el seguro a punto de quebrar, el programa de IVM está a punto de entrar a negativo, ese no es el PRD que yo conocí; el PRD que yo conocí hubiera enfrentado ese problema, independientemente del costo político".

Aseveró que ve a un PRD más "clientelista y que cree en los subsidios para mantener la paz social". Dijo que discrepa de los subsidios porque la gente lo que quiere es trabajo, no subsidios.

El también expresidente de Apede, recalcó que se mantiene independiente, no tiene ambición política y mucho menos renunció al PRD para meterse en otro partido.

Se refiere a Benicio Robinson

Aramburú Porras también se refirió al diputado perredista Benicio Robinson, quien dijo conocer desde hace muchos años.

"La figura de Benicio es muy cuestionada y controversial, no es la persona de visión de futuro, no lo veo y no creo que tenga ambiciones mayores de las que tiene ahora que es el manejo del partido, el manejo de su provincia, la comisión de Presupuesto; lo respeto, son sus metas, pero yo no comulgo con eso, porque un partido como el PRD que es mayoritario tiene que tener una visión de país, una agenda de trabajo, participar en las decisiones de políticas fiscales, económicas, sociales, activar sus mejores cuadros. El PRD tiene gente valiosa y eso es lo que más pena me da", sostuvo.

Panorama político de cara a los comicios de 2024

Según el exfuncionario, el panorama político está complicado. Al mismo tiempo, expresó que uno de los factores imponderables es que el expresidente Martinelli corra.

"Pareciera que será una contienda de cuatro o cinco contrincantes, el voto va a estar muy dividido; pero queremos ver propuestas, qué se hará para parar la corrupción", dijo.

Resaltó que el Estado no puede ser el botín de todo el mundo, "pareciera que lo único que buscan algunos es cómo se reparten las concesiones, los recursos, las exoneraciones, los subsidios".

Enfatizó que "sería funesto que repitiera en el mandato el expresidente Martinelli después de todo lo que haya dicho y lo que todos conocemos".

Administración de la justicia en el país

El tema de la administración de justicia en Panamá siempre ha estado en boca de la ciudadanía, por lo que para Aramburú Porras, pareciese que "la justicia en Panamá no existe".

Dijo que no ve avances en varios casos que llevan años y nadie ha sido sancionado.

"Hay una impunidad, que con un poco de recursos y contratando los abogados correctos no tienes riesgo de ser condenado, por lo tanto, puedes hacer lo que te da la gana, robarte la plata del Estado, atropellar, matar a alguien, ect. y no serás perseguido ni condenado", acotó.

¿Qué necesita el país?

A juicio del exfuncionario, vienen tiempos difíciles, la economía está creciendo, pero vienen subidas de intereses que golpearán el bolsillo del panameño.

Le recomendó a la ciudadanía que elija a un presidente que sepa administrar, conducir, que sea honesto, que tenga una visión de país, que no trabaje para las próximas elecciones.