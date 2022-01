Fiscalía de Drogas logra sentencia condenatoria para dos personas en la fase 2 de la "Operación Fisher"

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la imputación de cargos por el delito de banqueo de capitales para 12 de las 14 personas aprehendidas en la fase 2 de la operación «Fisher», de las cuales a dos se les dictó sentencia condenatoria a 60 y 48 meses de prisión.



En la audiencia de Garantías , en la que el Ministerio Público estuvo representado por el Fiscal Joseph Diaz, la juez de Garantías Elkis Martínez, validó los acuerdos de pena presentados por la Fiscalía luego que los dos imputados aceptaran la responsabilidad de los hechos. La juez estableció además, como pena accesoria, el pago de una multa de 25 mil balboas para NJ Shung, condenado a 48 meses de prisión y para Jorge Cárdenas, condenado a 60 meses, realizar trabajo comunitario por otros 60 meses una vez cumplida la pena de presión.



En el acto de audiencia se legalizaron las aprehensiones de las 14 personas, se dio por presentada la imputación de cargos para 12 personas, a otras dos no se admitió la formulación de cargos porque la juez de Garantías consideró que no están vinculados al delito que se investiga por ser dueños de una empresa donde se adquirían los vehículos de alta gama que eran comprados por miembros del grupo criminal. La juez argumentó que es la actividad comercial a la que los indiciados se dedicaban, lo ve como una falta administrativa porque la empresa no estableció los protocolos pertinentes para evitar ser objeto de blanqueo de capitales.



Como medidas cautelares se aplicaron notificación periódica y prohibición de salida del país para 8 personas y depósito domiciliario para otras dos.



La fase 2 de la operación «Fisher» se realizó el 26 de enero de 2022, en las provincias de Panamá y Colón en busca de personas presuntos testaferros dentro de la organización criminal.



La Fiscalía está enfocada en esta fase en el comiso de los bienes adquiridos producto de las actividades ilícitas.

Producto de la operación Fisher en su primera fase actualmente se encuentran con detención provisional 52 personas y una condena de las 57 aprehendidas.