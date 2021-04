FONAMUPP sigue fortaleciendo el liderazgo de la mujer panameña

Celia Douglas

Jóvenes lideresas compartieron durante una conferencia digital sus inicios en el mundo de la política en Panamá, sobre su motivación, retos y obstáculos en el desarrollo de sus derechos políticos.



Para Emelie García, presidente de los diputados suplentes del PRD dice que el camino para llegar a la Asamblea Nacional fue largo teniendo que sacrificar muchas cosas.



A su vez, la diputada suplente Walkiria Chandler expresó que todos los días le toca romper la barrera del "no puedo", porque no existen espacios vacíos.



La abogada Ana Cristina Burgos del Partido Popular indicó que la política se hace de diferentes formas no solamente en puestos de elección popular.



La información surgió en la conferencia digital “Participación Política Retos y Desafíos de la Mujer Joven” organizada por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y la Fundación Konrad Adenauer.

