Formalizan imputación de cargos a ex Director de Pandeportes, Mario Pérez

Celia Douglas

Este viernes, 4 de los implicados en el caso Pandeportes, por la malversación de fondos asignados a la Federación Panameña de Baloncesto y que finalmente habrían sido utilizados en otras actividades, comparecieron ante la sede del Sistema Penal Acusatorio para ser notificados del proceso que se les sigue.

El ex diputado Adolfo Valderrama fue uno de los primeros en presentarse, pero no participo de toda la audiencia ante la ausencia de su abogado particular.

Valderrama deberá regresar el 3 de enero a las 8 de la mañana para la audiencia de imputación. Así lo confirmo la fiscal del caso, Leyda Sáenz de Pitti.

En el proceso ya se habían logrado imputaciones en los últimos meses. Este viernes también se le formulo cargos al ex director de Pandeportes, Mario Augusto Pérez, al secretario de la Federación Panameña de Baloncesto, Ulrich Raúl Ronner Arauz y a Cesar Tejada, quien era conductor del ex diputado Adolfo Valderrama y fungía como director de una empresa de seguridad, cuyo domicilio era la oficina asignada al exparlamentario, como directivo del Partido Panameñista.

A los 3 implicados se les ordeno reporte periódico los días 7 de cada mes. En el caso del ex director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Mario Pérez, se le prohibió acercarse a las instalaciones de la entidad, mientras que Ulrich Raúl Ronner Arauz, deberá separarse de su cargo como secretario de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA).

El ex director Mario Pérez dijo que las investigaciones deben continuar y que su participación solo es por el pago de un cheque que se refrendó posteriormente y que él no cometió nada irregular.

Su abogado, Orlando Castillo, resaltó que en el proceso hay irregularidades pues, a su juicio no hay pruebas sobre el monto de la lesión patrimonial en perjuicio de Pandeportes ni de quienes son los responsables.

En la audiencia que se desarrolló por varias horas, el Ministerio Publico presento los elementos de convicción entre los que se incluyeron informes, entrevistas e inspecciones oculares que demostraban la no entrega de implementos deportivos, ni reparación de campos deportivos.

Los fiscales del caso destacaron que en un informe de cumplimiento de la Contraloría General de la Republica se revelaron irregularidades por varios miles de dólares.

