Francisco Carreira insiste en que hay mala administración dentro de la AMP

Falta de compromiso, liderazgo y visión dentro de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es lo que según el jurista experto en derecho marítimo y precandidato a la presidencia por la libre postulación Francisco Paco Carreira considera que está afectando la imagen de Panamá en materia marítima.



El abogado denunció que en la actualidad hay 282 mil marinos filipinos trabajando en barcos panameños que han desplazado a la mano de obra nacional debido a que desde hace muchos años Panamá eliminó la obligatoriedad del idioma inglés de las carreras marítimas, por lo tanto los marinos panameños están rezagados.



"Si no hablan inglés nunca van a te er la oportunidad de entrar a los buques", dijo al asegurar que la ley del 10% de mano de obra extranjera no se está respetando y se contrata la cantidad de personal que mejor les parezca a las navieras porque no existe una autoridad que les ponga un alto.



"Para mí hay una administración totalmente marginal, inadecuada, porque realmente la AMP está como una agencia de cobro de lo que corresponde cobrar por prestarle la bandera panameña a la navegación internacional", añadió.



Carreira también se refirió a las actuaciones irregulares dentro de la entidad como otorgar abanderamiento sin que los buques cumplan los requisitos y emitir licencias de forma excesiva y dijo que todo esto se debe a que dentro de la administración pública entran quienes hicieron campaña y no realmente quienes están debidamente preparados para ocupar los cargos.

Destacó que es importante que se elimine la modalidad de nombrar ministros y funcionarios dentro de las juntas directivas ya que estas personas no acuden a las reuniones y cualquier persona toma las decisiones por ellos.

"Solo los nombran para que cobren las dietas y no cumplen con sus funciones", precisó