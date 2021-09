Francisco Sánchez dice que la reelección es el ‘coronavirus’ de la política, el ‘PRD ha perdido el rumbo’

De manera tajante y sin titubeos, el doctor Francisco Sánchez, quien pertenece a las filas del PRD desde hace muchos años, aseguró esta mañana en Radio Panamá que su partido ha perdido el rumbo y “todo lo hacen por la no conveniente reelección”, la cual tiene que ser eliminada en nuestro país.

A criterio del militante perredista, la reelección “es el germen que propende a que la gente haga las cosas que están haciendo los diputados. Para buscar reelección tienen que buscar recursos de donde no deben venir: del narcotráfico, de pandillerismo; la reelección es el virus, el coronavirus de la política, hay que eliminar eso porque eso está dañando la política”, enfatizó.

Estas declaraciones surgen, luego de que se abordara el tema de las reformas al Código Electoral, a lo que añadió que todo el mundo sabe que tales “modificaciones son para permanecer en el puesto, para permanecer como diputado y tener dos curules: una curul de diputado, una curul de alcalde, una de representante de corregimiento para permitir que el dinero no muy bien visto entre en la política para no permitir el desarrollo de los independientes. Hay diputados que tienen cinco periodos en la política y sus circuitos no están en las mejores condiciones, eso quiere decir que algo anda mal”.

El galeno está consciente que no todo el mundo tiene o debe estar inserto a un partido político para trabajar por su país. A su vez, resalta que las mujeres necesitan tener cada día mayor representación.

Este sábado 18 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD , convocó al Directorio Nacional para una reunión extraordinaria que se realizará en la Arena Roberto Durán. La misma, tiene como fin darle seguimiento a la hoja de ruta que culmina el 15 de mayo de 2022, día en que se celebrará el congreso nacional para la renovación del CEN, por lo que Sánchez reaccionó diciendo que le preocupa el rumbo del partido, pero más le preocupa el rumbo del país, pues considera que las protestas de ayer a nivel nacional, deben ser analizadas con mucho cuidado. “El germen creado ayer va a repetir esas historias de protestas, a repetir historias de cruzadas para no pagar impuestos como antes”, señaló.

Redacción con José Huertas