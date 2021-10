Freddy Pittí: ‘El Tribunal Electoral no se debió prestar para el juego de crear esa mesa técnica’

Freddy Pittí, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó este lunes que el Tribunal Electoral (TE) no ha estado jugando el papel que deben desempeñar en esta coyuntura de debate sobre las reformas al Código Electoral.

A criterio de Píttí, el “Tribunal Electoral no se debió prestar para el juego de crear esa mesa técnica, ya que la ciudadanía había dicho que existe un documento aprobado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales que fue consensuado y debatido por más de un año por representación de varios sectores de la Sociedad Civil y algunos diputados”.

Consideró que la posición del TE debió ser más y no prestarse para ese “juego de la asamblea que ya sabemos cómo se maneja y cómo funciona”.

Aseguró que es lamentable lo que se está viendo en la Comisión de Gobierno. “En este debate ha ocurrido muchas cosas que han encendido las alarmas a nivel nacional por parte de todos los sectores de la sociedad. Esta comisión no ha aplicado la debida transparencia ni divulgación a lo largo del proceso en este mes”, señaló.

El miembro del foro indicó que aún no tienen la certeza de cuáles son las modificaciones concretas que se han realizado y eso genera alarma y preocupa a la sociedad. “Ahorita lo que tenemos son puntos específicos que nos han compartido diputados que están del lado correcto de la historia”.

Entre los temas que más le preocupa a este gremio y a muchos ciudadanos que se han mantenido vigilantes sobre el tema de las reformas electorales, es el del financiamiento público. “Nos preocupa que no se esté haciendo una repartición equitativa del financiamiento público a la hora de enfrentar una campaña política cuando se trata de partidos políticos y candidaturas independientes. Como se están cocinando las reglas en este momento, no vamos a tener la oportunidad de tener nuevas figuras al frente de las instituciones porque lo que están haciendo los diputados es hacerse un traje a la medida para reelegirse fácilmente en las siguientes elecciones y obstaculizar el camino a nuevas figuras y nuevos movimientos que representen una opción para las próximas elecciones”, aseveró.

Expresó que los ciudadanos no estuvieron del todo satisfechos con los resultados obtenidos en las cuatro reuniones de la mesa técnica entre los magistrados del Tribunal Electoral y la Comisión de Gobierno, porque “vimos que tenía como objetivo dilatar un proceso y calmar las aguas en un momento que la ciudadanía estaba muy alterada y exigente, no vimos mayores avances ni los mejores resultados, al final los diputados avanzaron con las modificaciones que más le convienen a ellos e ignoraron al Tribunal Electoral. Los diputados no están interesados en informas debidamente a la población”, puntualizó.