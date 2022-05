Freddy Pitti presentó solicitud de acceso a la información en el Municipio de Panamá sobre aumento de planilla

El abogado Freddy Pitti, presentó este miércoles una solicitud de acceso a la información en el Municipio de Panamá, para que expliquen el aumento de la planilla de la entidad, informe de resultados, sustentación, evidencia de ejecución y motivaciones.

Pitti mencionó que es importante mandar un mensaje a las autoridades de que no son perpetuos y que si no cumplen con sus tareas, y no son transparentes, habrá consecuencias.

"Estamos ante una ciudadanía que ya no es pasiva, que está dispuesta a tomar acciones, está dipuestas dispuesta a ir por la vía gobernativa y exigir valer sus derechos", dijo.

En el documento que presentó el jurista, también se solicita información sobre el recorte y eliminación de subsidios a las ONG's por parte del Municipio de Panamá.

"Aquí hay un problema de transparencia, aquí hay porblemas de comunicación y de rendición de cuentas del alcalde hacia el país y que tan capaz es el alcalde de afrontar la administración de una ciudad. Yo creo que al alcalde le quedó el puesto muy grande hace mucho tiempo; en tres años nos demostró que no tiene la capacidad, que no tiene la voluntad de trabajar por el bien de los ciudadanos", sentenció.