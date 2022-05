Freddy Pitti señala que en estos tres años la Alcaldía de Panamá ha demostrado ser deficiente

Freddy Pitti, del Movimiento Ciudadanos Prorevocatoria, brindó detalles este jueves, sobre la presentación de solicitud de acceso a la información en el Municipio de Panamá, para que expliquen el aumento de la planilla de la entidad durante la pandemia.

"Nos percatamos de este inusual crecimiento entre estos años críticos de la pandemia, cuando sacamos el número de funcionarios que se contrataron de que el señor Fábrega asumió como alcalde, estamos hablando de más de mil funcionarios", explicó.

Agregó que la alcaldía es deficiente, "una alcaldía que en tres años ha demostrado que no tiene la capacidad o que quizás no tiene la voluntad, pero allá afuera en la infraestructura de la ciudad de Panamá, que habla por sí sola, se ve el deterioro de las obras que se han construido en los últimos años".

Pitti mencionó que es importante mandar un mensaje a las autoridades de que no son perpetuos y que si no cumplen con sus tareas, y no son transparentes, habrá consecuencias.

"Estamos ante una ciudadanía que ya no es pasiva, que está dispuesta a tomar acciones, está dipuestas dispuesta a ir por la vía gobernativa y exigir valer sus derechos", dijo.

En el documento que presentó el jurista, también se solicita información sobre el recorte y eliminación de subsidios a las ONG's por parte del Municipio de Panamá.