Freddy Pittí sobre planilla municipal: 'No queremos que se siga dando contrataciones fantasmas o botellas'

El grupo de ciudadanos que solicitó información detallada de la planilla del Municipio de Panamá lamentó que en lugar de facilitarla, el gobierno local trate de confundir a la población.

La Alcaldía emitió un comunicado este lunes 25 de julio, en el que detalló que la documentación solicitada sobre la planilla está en el nodo de transparencia y que si se pide impresa o autenticada en copias, generando costos de reproducción, deberá ser costeada por el solicitante, como lo establece la Ley 6 de 22 de enero de 2002, sobre Acceso a la Información.

La reacción de la Alcaldía se dio luego que Freddy Pittí, vocero del grupo de ciudadanos, diera a conocer que le estaban solicitando $4 mil 424 a cambio de reproducir la información sobre las contrataciones de personal que el alcalde José Luis Fábrega hizo durante la pandemia, entre 2020 y 2022.

El activista político y candidato a diputado por el circuito 8-3 por la libre postulación, piensa que la Contraloría tiene una responsabilidad muy grande en este caso y tiene que expresarse y decir algo de lo que está pasando aquí. "Estos documentos deben estar digitalizados y en la página web, porque es derecho ciudadano saber cómo se manejan los fondos públicos", remarcó.

Pittí destacó que el Nodo de Transparencia no es funcional a la solicitud que realizó ante el Municipio de Panamá. "Nosotros solicitamos horario que cumplen las personas, los cargos, y en el Nodo de Transparencia no es tan detallado. Aquí lo que no queremos es que se siga dando las contrataciones o nombramientos fantasmas o botellas en las instituciones, que toda la información sea transparentada para la tranquilidad de todos", concluyó.