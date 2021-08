Gastamos más de lo que ganamos, Boutet

Para el asesor en finanzas personales, Beto Boutet, el error más grande que cometen los panameños es que gastan más de los que ganan, y no ahorran para el futuro.



A su parecer nunca es tarde para empezar, no importa que ganes 200 dólares. “Tú puedes ahorrar un 10 o un 15%, y pagártelo a ti primero esa es la condición y después de eso inviertes una parte”, aconseja.



Boutet considera que la mayor inversión que se puedes hacer en estos momentos, si no se está trabajando, es en invertir ti en curso de motivación, de dinero o en conocimientos.



“Te pueden aparecer miles de cosas que te pueden ayudar en estos momentos de pandemia, lo único que te queda es lo que sabes, así que tienes que invertir en ti primero”, concluyó.