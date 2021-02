Genaro López: "No hay condiciones para diálogo de la CSS"

Para el dirigente de Conusi, Genaro López, en estos momentos no hay condiciones óptimas para discutir un asunto tan importante como es el tema de la Caja de Seguro Social (CSS).

En declaraciones a Radio Panamá, López señaló que la participación de sectores representados en las mesas de diálogo no es equitativa. Piden que se involucre a otros grupos como a los jóvenes, pueblos originarios, las universidades, jubilados y pensionados, entre otros.

"Hay un diálogo que se ha convocado que a nuestro criterio es como el del 2005. Es un diálogo de yo con yo, amañado donde la participación de los empresarios, partidos políticos y otros grupos afines al Gobierno es mayoritaria", alegó Genaro López.

Para el dirigente sindical hay contradicción en el discurso del Ejecutivo porque se ha planteado que no quieren medidas paramétricas, sin embargo, en su momento se anunció que las decisiones en las mesas de diálogo se tomarían por mayoría y gran parte de los participantes han señalado que se tienen que tomar medidas paramétricas para resolver la situación de la Caja de Seguro Social.

Aquí se ha hablado de elevar la edad de jubilación a 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, además de incrementar el número de cuotas para los trabajadores, afirmó López.

El ex aspirante presidencial y actual secretario general de Conusi apuntó que cada vez que hay crisis en la CSS se quieren tomar medidas que afectan al asegurado. "Los trabajadores y los asegurados no somos los responsables de la crisis en la Caja de Seguro Social, sino factores como la corrupción, patronos que se quedan con las cuotas y que no reportan lo que le descuentan a sus trabajadores y políticas del Gobierno que les condonan las deudas a los empresarios", aseguró Genaro López.

Sergio Rivera con la nota