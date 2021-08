Gerente de La Prensa de Nicaragua y un periodista fueron detenido el sábado, no se sabe de su paradero

La difícil situación política que atraviesa Nicaragua, cada día se agudiza más, el sábado fueron allanadas las instalaciones del diario La Prensa por la policía de ese país. Se llevaron equipos y ordenaron el arresto del gerente, también del periodista Lorenzo Fernández, denunció en Radio Panamá Eduardo Enríquez, periodista editor del citado diario.

“Nuestro gerente general, con Lorenzo Fernández, fue arrestado la madrugada del sábado, después de que la policía sin ninguna orden judicial llegara a la a las instalaciones del diario y lo allanara durante todo el día sábado. Estuvieron sacando todos los equipos de computación, los servidores…”

Explicó que La Prensa es un medio de con 25 años de historia, era el último diario de circulación nacional e impreso en el país desde el jueves. “Sacamos nuestra última edición impresa en la que anunciábamos que tenían nuestro papel, que estamos importando para continuar normalmente nuestras labores, ya que había sido retenido por la dirección de aduanas. No nos permitían liberarlo para poderlo llevar a nuestras bodegas, expresó.

Apuntó que esta es la segunda ocasión que se da esta situación; en septiembre de 2018, el gobierno de Daniel Ortega les retuvo el papel durante 500 días, entre septiembre 2018 febrero de 2020. “Nos retuvieron papel y esto obligó al diario a imprimir, no dejamos de circular, pero tuvimos que reducir la cantidad de páginas, reducir el tiraje e imprimir en todo tipo de papeles del que teníamos en inventarios”, indicó.

Detalló que los reporteros continúan trabajando y están publicando en el portal de Internet que no depende de las instalaciones.

Aseguró que en Nicaragua las instituciones no funcionan. “Eso no existe, la dictadura simplemente no se comunica con nadie me da ninguna información, no recibe ningún documento, la policía simplemente dice que se está investigando”, planteó en tono preocupado Enríquez.

En la actualidad las personas no pueden salir a protestar, hay 130 presos políticos antes de esta última ola represiva, y hasta mayo se han agregado 33 incluyendo los últimos periodistas.

Enríquez pidió a la comunidad internacional tenga una actitud más beligerante. “Lo digo con sinceridad, lo que vemos son únicamente pronunciamientos, comunicados que el régimen simplemente los ignora y el peor de los casos pues responde de una manera grosera, como se ha dado con el caso de España en el caso de Canadá y en el caso de timamente de Costa Rica”, precisó.

Con redacción de Víctor Santos.