Gersán Garzón: ‘La pandemia ha descarnado la situación del maquillaje en nuestra sociedad con relación a la desigualdad’

El profesor Gersán Joseph Garzón, de la Comisión Nacional Contra la Discriminación, dilucidó este lunes sobre la discriminación a estudiantes en algunos colegios y el manejo de la pandemia en el país.

Consideró que se habla de Panamá como un crisol de razas, un país donde hasta hace poco se negaba el racismo y la discriminación, pero la prueba es que ha existido desde hace muchos años.

Afirmó que “la pandemia ha descarnado la situación del maquillaje en nuestra sociedad con relación a la desigualdad, y la situación que ha impactado a los que han cargado con esta crisis que es el pueblo panameño”.

Añadió que se ha visto errores en la administración de esta pandemia, particularmente la mala distribución de los alimentos, sobre todo en la población más vulnerable.

En cuanto a los actos de racismo que se han suscitado en varios planteles educativos del país como ha sido el tema de los cabellos estilo afro, sustentó que esto es una estigmatización, ya que cada uno nace con lo que tiene.

“Esto es recurrente porque aparentemente no hay, y creo que en el Ministerio de Educación no tiene una sección de tratamiento. En pleno siglo XXI no se compadece que haya este tipo de ignorancia en la directiva de los colegios donde hay diversidad de jóvenes”, explicó.