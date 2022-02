Ginecóloga Carmen Troya: ‘El 95% del cáncer de cuello uterino se asocia al virus del papiloma humano'

La ginecóloga Carmen Troya, abordó este jueves la detección del cáncer en las mujeres y la ausencia de muchas de ellas a los centros médicos para que se les practique pruebas de rutina.

Manifestó que muchas no acuden al médico porque les da temor a que los resultados no sean lo que esperan. “No me voy a hacer papanicolau porque me da miedo que me salga algo malo y no me voy a hacer la mamografía, porque eso duele. Esas eran las causas principales porque las mujeres no iban a hacerse un diagnóstico”, sostuvo.

Agregó que, en la pandemia, muchas mujeres no acudieron por el cierre de algunas policlínicas y el temor al contagio de Covid-19.

Reveló que el 95% del cáncer de cuello uterino a nivel mundial se asocia a una infección por virus del Papiloma Humano persistente.

La doctora también se refirió al tema de la vacunación en los niños, ya que consideró importante porque así se logra en un futuro tener en Panamá un área libre de cáncer cervicouterino y libre de cáncer para los varones.