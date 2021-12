Giovanna Cardellicchio de la APC: ‘La deuda total de los panameños está por alrededor de los $36 mil millones’

La gerente general de la Autoridad Panameña de Crédito (APC), Giovanna Cardellicchio, resaltó que en Panamá hay varios sectores que se están reactivando y volviendo a tener una generación de ingresos, sin embargo, aún no podemos decir que están recuperados porque no estamos en la cifra del año 2019.

Se refirió al crédito de consumo, el cual maneja la APC, revelando que entre 2018 a 2019 este creció 6.34%, luego de 2019 a 2020 creció 1.47% y para 2020 a 2021 ha crecido 3.13%, es decir, se está reactivando la economía, pero hemos alcanzado los niveles prepandemia.

“La deuda total, que no es lo mismo que morosidad. Los indicarores que nos preocupan es la morosidad que es cuando la deuda no se puede pagar y es la situación de los panameños actualmente. La deuda total de los panameños está por alrededor de los $36 mil millones, es lo que debemos las personas naturales, no empresas. En el sistema tenemos alrededor de 1.9 millones de panameños y residentes extranjeros, si yo divido eso, me da alrededor de $18,500 mil por persona”, explicó.

Sin embargo, la morosidad del sistema anda por alrededor del 5.5% al 6%, eso quiere decir que solo 6 de cada 100 personas en Panamá está teniendo problemas para pagar sus deudas.

Aclaró que esto está influenciado porque la ley 156 de 2020, llamada ley de moratoria y que fue aprobada en medio de la pandemia por el Ejecutivo, ha prohibido que se afecten los historiales de crédito de las personas, siempre y cuando hayan dado a conocer su situación ante las entidades económicas como pérdida de trabajo, reducción de jornadas o suspensión de contratos. “Cuando hacen esto, ya no te pueden poner como moroso. Esa ley, a pesar de que para las instituciones financieras ya terminó, en el caso de APC, el artículo 7 dice que esa ley estará vigente hasta 60 días después de que se levante el estado de emergencia nacional, es decir, no está todavía vencida para nosotros esa ley”, remarcó Cardellicchio.