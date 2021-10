Gloria Young: ‘El Tribunal Electoral siempre quiere quedar bien con Dios y con el diablo’

La aprobación del pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate del proyecto de Ley 544 sobre las reformas al Código Electoral se ha tornado agridulce para muchos, tanto para un grupo de diputados como la Sociedad Civil, tal es el caso de la exdiputada Gloria Young.

Young dilucidó este viernes sobre el tema refiriéndose al polémico tema de la paridad de género considerando que no se logró ningún avance significativo y que los diputados no comprenden de qué trata este tema.

La también exembajadora señaló que muchos diputados (as) consideran que escuchar a los demás no es viable cuando ellos tienen el poder de decisión en el momento. “Nosotros no logramos un ápice de avance y lo más triste es que hay diputados que piensan que nos han concedido el hecho de mantener lo que teníamos en el Código Electoral actual en tema de paridad, lastimosamente las propuestas que hicieron las diputadas Kayra Harding y Zulay Rodríguez sobre la paridad no fueron tomadas en cuenta”, afirmó.

Cabe señalar que esta aprobación en segundo debate se dio alrededor de la medianoche de este viernes, y a ciencia cierta ningún diputado que estuvo presente en la votación electrónica ni los mismos magistrados del Tribunal Electoral conocen a fondo cuáles fueron esas modificaciones que dejaron de ser discutidas para tener aceptación, a lo que Young responde que los magistrados son responsables de todo esto. “No es la primera vez que los magistrados echan para atrás y siguen echando para atrás porque ellos se deben a los partidos políticos, en vez de asumir que los partidos políticos se deben a las leyes, a los decretos a lo que estipula el Tribunal Electoral como última instancia. El Tribunal Electoral siempre quiere quedar bien con Dios y con el diablo”, aseveró la exdiputada.

Dijo que nuestro Tribunal está visto como de “vanguardia” a nivel regional y agrega que para ellos (magistrados) era muy importante salir al mundo a decir “logramos esto en la reforma electoral”, pero los diputados no lo permitieron. “Ellos (magistrados y diputados) decidieron mantener que una persona que no llega a 5 mil votos tenga un puesto en la asamblea contra una persona que tenga 20 mil votos o más, pero no llegan a entender que la paridad no es eso, es llegar al camino de la equidad”, añadió.

Consideró que las cuatro sesiones de la mesa técnica entre la Comisión de Gobierno y el Tribunal Electoral fue un total “entretenimiento” porque lo que se propuso allí nada fue respetado.

“Estos diputados nos rechazan la paridad, pero defienden a capa y espada un sistema electoral ya desfasado donde se reparten curules a través del sistema de cocientes, medio cociente y residuo. Uno no llega a la asamblea a representarse así mismo, ni a recoger los intereses personales particulares, profesionales ni empresariales a través de leyes que se aprueben en la Asamblea, sino que uno debe consultar… Este es nuestro país, estas son las cosas que suceden cuando no escogemos bien a los que nos representan en los espacios más importantes de decisión”, remarcó.