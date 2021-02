GO BEYOND, HONOR presenta su estrategia como marca independiente para el 2021

Durante su evento en línea, George Zhao, CEO de HONOR Device Co., Ltd, además de presentar los nuevos dispositivos de la marca, reveló el nuevo slogan de HONOR, “Go Beyond”, el cual describe la ambición de la compañía de convertirse en una marca global icónica de tecnología al ofrecer productos innovadores, confiables y con la máxima calidad.

HONOR introduce su nueva estrategia de marca para el 2021

“Estamos muy agradecidos con el apoyo constante y la lealtad de los socios y consumidores que han estado a nuestro lado en los últimos siete años. Por eso, son nuestra prioridad número uno, y al iniciar este emocionante nuevo capítulo, estaremos dedicados a ir más allá para crear un nuevo mundo inteligente al alcance de todos alrededor del mundo”, comentó George Zhao.

Para lograr su misión de marca y satisfacer la evolución de las necesidades de sus consumidores, HONOR introdujo una nueva estrategia de marca enfocada en tres pilares, los cuales son “todos los escenarios” (All Scenarios), “todos los canales” (All Channels) y “todas las personas” (All People) a la par de continuar con la estrategia de producto “1+8+N”, con lo cual, HONOR buscará crear un mundo inteligente basado en sus tecnologías clave.

Un enfoque inquebrantable en innovación, calidad y servicio

El compromiso de HONOR con la innovación basada en investigación y desarrollo es inquebrantable. Por eso, su fuerza de trabajo global incluye a más de 8,000 empleados que cubrirán el espectro completo de las operaciones. Donde el 50% de ellos estarán dedicados exclusivamente a la investigación y desarrollo (I+D). Con cinco centros de I+D y más de 100 laboratorios de innovación alrededor del mundo, HONOR está comprometido con el desarrollo de poderosas tecnologías capaces de empoderar a las personas y así convertirse en una mejor versión de si mismos.

Basándose en las necesidades de los consumidores actuales, HONOR tiene la flexibilidad e independencia para elegir las mejores soluciones para su cadena de suministro global. Por eso, HONOR ya ha confirmado alianzas con proveedores líderes en la industria como AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK hynix y Sony.

Con un enfoque preciso en la calidad, cada producto desarrollado por HONOR pasa por un exigente proceso de control para garantizar su seguridad y confiabilidad. Esto es gracias a sus más de 400 exámenes y 20 certificaciones globales antes de salir a la venta. El brindar un soporte rápido y efectivo a sus usuarios es igual de importante, por eso, con más de 3,000 centros de servicio y 43 call centers a lo largo de 82 países, el equipo de postventa de HONOR continuará trabajando de cerca con proveedores de servicio líderes alrededor del mundo.

Una alineación de productos ganadora de premios y el éxito en el comercio electrónico impulsan los planes de crecimiento a futuro

Como evidencia de su éxito, los lanzamientos más recientes de HONOR en la categoría del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) han recibido una importante cantidad de premios y reconocimientos durante el CES 2021.

La nueva HONOR Band 6 fue reconocida como “Best of CES 2021” por parte de medios expertos como Android Authority, Phandroid, PocketNow y Tech Advisor, mientras que la renovada HONOR MagicBook Pro ganó el premio “Best of CES 2021” por parte de Android Headlines, Newsweek y Ubergizmo.

Adicionalmente a sus productos galardonados, los canales de venta de HONOR continúan fortaleciéndose. Del 2018 al 2020, HONOR se ha convertido en la marca de smartphones en línea número uno de China. Este logro impulsa los ambiciosos planes de expansión hacia más mercados tradicionales alrededor del mundo en el 2021 y más allá.