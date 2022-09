Gobierno levantará protección que prohíbe desalojos y lanzamientos, reitera ministro de MIVIOT

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio Paredes Robles, se refirió la mañana de este lunes a la firma del decreto que autoriza los desalojos de arrendatarios y las invasiones que se realizan en algunas zonas del país."El Decreto 411, que es el que modifica el 145 que habla sobre el no desalojos, no lanzamientos y esa protección que tienen los arrendatarios sobre el arrendador para que no los desalojara por la pandemia, ese Decreto tiene que desmontarse y hemos enviado al presidente ya la solicitud para un nuevo Decreto dejar sin efecto esa protección"; indicó Paredes Robles.Mencionó que ya está demostrado que hay arrendatarios que se hacen los "vivos" y tras el levantamiento del estado de emergencia, la medida ya no tiene sentido, por lo que el nuevo Decreto muy pronto será firmado por el presidente Cortizo.Paredes Robles señaló que los dueños de las tierras invadidas 'tienen que actuar' y no dejar que pase el tiempo para después desalojar la propiedad de la tierra."Nosotros tenemos una oficina que hemos reforzado con un organismo donde tienen que ver Policía, Migración, Banco Hipotecario Nacional (BHN), UABR y todos los involucrados para coordinar y evitar que esto siga proliferándose", enfatizó.