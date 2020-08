Gobierno mantiene acercamientos con profesionales de la salud sobre contrataciones a médicos extranjeros

Luego que gremios médicos panameños señalaran que desconocen la experticia e idoneidad de los colegas cubanos en el manejo de pacientes de alta complejidad con insuficiencia respiratoria aguda por el COVID-19.

Laurentino Cortizo, mandatario de la República explicó que la contratación es para médicos especialistas, no de medicina general porque no se estará enviando a cualquier persona, pero todavía no han llegado a una conclusión.

Sin embargo, en una entrevista a TVN Noticias el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Permanente comentó que de los 13 países a los que el gobierno envió notas solicitando ayuda médica tres respondieron y solo Cuba lo hizo de forma definitiva.

El Gobierno hace un llamado a los médicos especialistas del sector privado, que no tienen inconvenientes de contratarlos por servicios profesionales para combatir los casos de COVID-19.

[Con el reporte de Josué Villao...]