Gran Alianza por Panamá no se siente representada en la Mesa de Diálogo en Coclé

Esta mañana más de 150 asociaciones a nivel nacional anunciaron la creación de la Gran Alianza Nacional por Panamá y aseguraron que esta nueva agrupación surge debido a los hechos que se han registrado en el país y que son debatidos en un Mesa de Diálogo Nacional que no representa a todos los sectores.

El avicultor Carlos Castroverde aseguró que la Alianza abusca recuperar la confianza, paz, seguridad personal, el respeto de la propiedad privada y los bienes del Estado en el país y enfatizó que el método que utilizado en la mesa diálogo en la provincia de Coclé, no representa a la mayoría por lo que proponen integrar efectivamente a todos los sectores en todas las regiones” del país.

"Nosotros hemos estado desde el inicio de esta situación aspirando a poder participar, a dar nuestro aporte, a que se nos tome en cuenta, ya que somos los productores los que generamos empleo, los que llevamos alimentos a las comunidades, ques hacemos inversiones y pagamos impuestos y por tanto tenemos el derecho de poder participar en cualquier decisión que eventualmente tenga que ver con nuestra actividad" dijo al destacar que desde un primer momento cuestionaron una mesa que para ellos no tenía la representación de los sectores que formamos parte de la sociedad panameña.

Alicia Jiménez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá, aprovechó el lanzamiento de esta Alianza para exhortar al Gobierno y demás sectores a estblecer una “gran mesa nacional, inclusiva y participativa”. Además, enfatizó que la Gran Alianza Nacional por Panamá rechaza cualquier acción de presión que afecte el libre tránsito.

Alianza Nacional por Panamá la integran cooperativas de agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes distribuidores, industriales, financieras, padres de familia, farmacias, empresa turísticas, clubes cívicos y otros.