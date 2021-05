Gran cantidad de trabajadores de la construcción no han regresado a sus puestos; indica Secretario General de Suntracs

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), Saúl Méndez, dijo que a marzo del año pasado había 23 mil 587 trabajadores aparados por la convención colectiva CAPAC-SUNTRACS, de los cuales hasta ahora han estimado que hay 15 mil obreros que han sido reincorporados a sus puestos de trabajo.

Méndez resalta que la realidad en la industria de la construcción ya no es la misma. Entre abril y mayo de 2018 eran cerca de 70 mil los obreros que estaban laborando en distintos proyectos. Para el dirigente es impensable que un escenario como el de hace unos años donde una gran cantidad de obras estuvieron en desarrollo de manera simultánea en su momento vuelva a repetirse.

El secretario Saúl Méndez considera que el sector de la construcción ya venia atravesando por situaciones complejas antes de marzo del año pasado y que se han agudizado con la pandemia. “Hay gran cantidad de proyectos que si se reactivaran en estos momentos generarían entre 5 mil y 6 mil puestos de empleo adicionales.

Resaltó que la reactivación de la industria de la construcción requiere del respaldo del Gobierno y de los empresarios.

“Hay una realidad y esta realidad tiene que ver con planificación, niveles de inversión y tiene que ver con la forma del desarrollo en el que se dan el sistema y modelo capitalista en el país…los empresarios han dicho que desarrollaron una serie de proyectos sin planificación y después comenzaron a notar que tenían un inventario de apartamentos, casas, centros comerciales, edificios de oficinas y demás que no han logrado vender”, puntualizó en Radio Panamá.

La situación que atraviesa el sector construcción se debe a múltiples factores, entre estos la falta de pagos a tiempo. “Muchos empresarios vienen planteando que a ellos no les pagan las cuentas y empezaron a tomar la modalidad de no realizar obras ni invertir en ellas, tampoco contratar la cantidad de mano de obra necesaria porque era de su criterio que la deuda era muy grande y que no estaban siendo pagadas”, resaltó Méndez.

Se han hecho proyecciones de nuevas obras de infraestructura importantes como la Línea 3 del Metro de Panamá, el estudio, diseño y construcción de la extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaita y de igual forma otras obras que no comienzan. El dirigente del Suntracs afirma que una combinación de múltiples factores hace ver que la recuperación de la industria es demasiado lenta.

Sergio Rivera con la redacción