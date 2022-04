Grupo de ciudadanos presenta amparo para detener la construcción del nuevo Mercado de Mariscos

Un grupo de ciudadanos que respalda el proceso de revocatoria de mandato del alcalde del distrito capital, José Luis Fábrega, presentó este jueves un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de detener la construcción del nuevo Mercado de Mariscos.

Luis Pinedo, dirigente del Movimiento Consulta Ciudadana y El Cabildazo, recordó que esto es un derecho de todos los ciudadanos cuando se te viola un derecho constitucional, y la participación ciudadana es uno de ellos.

"Este es un Mercado de Mariscos que no pasó por una verdadera consulta ciudadana, que no formó parte de ninguna audiencia pública, que no está en un presupuesto participativo sino en un presupuesto impuesto y viola los derechos constitucionales de muchos ciudadanos", acotó.

Según Pinedo, hay ciudadanos de varios corregimientos como, Panamá Norte, Ancón, Betania, Santa Ana, San Felipe, quienes han firmado este documento (amparo) "porque es nuestro derecho a apelar que se detenga y salvarle $50 millones a esta ciudad si no se cumple con el debido proceso".

Señaló que el alcalde no solo insiste en la construcción del nuevo mercado, sino que demuestra que es una imposición. "El alcalde no tenía que conformarse con lo mínimo, tenía que ir a muchos más corregimientos, hacer muchas consultas ciudadanas", expresó el dirigente, al referirse a la consulta pública que realizó Fábrega el pasado 11 de noviembre de 2020, en el corregimiento de Calidonia con la participación de 22 personas.

Precisó que con este amparo, exigen que se haga una nueva convocatoria de participación ciudadana para que luego se le pida una verdadera consulta ciudadana en los 26 corregimientos, al tiempo que enfatizó que los alcaldes y representantes no pueden imponer proyectos, sino que deben consultarlos y la ciudadanía los aprueba en audiencias públicas.

A consideración de Pinedo, el Mercado de Mariscos actual con unos $5 millones queda de "maravilla y nuevo", y no es necesario gastar $45 millones más, y menos en una ciudad que necesita empleo, comida, transporte, aceras; "allí es donde deben estar los objetivos y necesidades reales de la alcaldía".

Cabe recordar que el martes, 26 de abril, la Alcaldía de Panamá publicó en el portal Panamá Compra la licitación de construcción del nuevo Mercado de Mariscos, por un valor de $43 millones.

La homologación del proyecto fue fechada para el 4 de mayo de 2022, a las 9:00 a.m. de manera virtual, mientras que la presentación y apertura de las propuestas será el 21 de junio de 2022, a las 10:00 a.m.

El tiempo de entrega de la obra deberá darse en 730 días calendarios, a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

El 15 de febrero de 2022, fue aprobado en el Consejo Municipal esta construcción, con 24 votos a favor y dos en contra.

El nuevo Mercado de Mariscos se ha vuelto la obra más ambiciosa del alcalde Fábrega, y varios grupos de la sociedad civil han mostrado su rechazo a esta iniciativa.

De acuerdo con la alcaldía capitalina, la situación actual del Mercado de Mariscos ofrece a los comerciantes espacios limitados para el desarrollo y/o evolución de servicios empresariales, ya sea por el reducido espacio que se ha asignado para las actividades, así como por el alto grado de deterioro de las instalaciones, lo que culmina por generar riesgos de salud pública, a tratarse de gestión y manipulación de productos alimentarios.