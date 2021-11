Guillermo Ford sobre caso Lotería: ‘Es realmente molesto de que se mencione a nuestro partido como el culpable'

Cuatro personas se encuentran vinculadas presuntamente al cobro irregular de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), lo que ha causado revuelo en el país, ya que tres de los implicados eran funcionarios de alto nivel de la entidad.

Cabe señalar que la LNB está bajo el control del partido Molirena, aliado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por lo que Guillermo Ford, miembro fundador de este colectivo, se refirió a este polémico tema, manifestando que lo menos que puede decir es que es una “vergüenza”, y lo menos que puede sentirse “es realmente molesto de que se mencione a nuestro partido como el culpable de lo que está sucediendo cuando son personas siempre las que están detrás de los actos”.

Aseguró que los partidos políticos, como tal, se nutren de la gente que está detrás de ella, “nosotros queremos estar rodeados de gente de bien y que no se use la política y los puestos que se dan, a través de la política para beneficios personales”.

“Entre todas las instituciones, la que más se debiera honrar sobre todas las cosas es la Lotería porque se nutre de los billetes que compran los mismos ciudadanos; las finanzas, la plata que le entra a la Lotería va a través de la esperanza del pueblo que compra esos chances y billetes, y cuyo dinero después es retribuido a través de la beneficencia. No puede ser que esa institución, cuyos fondos nacen del propio ciudadano se los estén robando, es deplorable, es vergonzoso”, remarcó Ford, quien agregó que la Lotería tiene que ser auditada.

Señaló que el que no la debe no la teme, y el que esté limpio porque su actuar ha sido correcto, honrado y transparente, eso se comprobará.

“Pero ¿por qué tenemos que estar en este país de sobresalto en sobresalto? donde al final del camino es mero sobresalto porque allí quedan las cosas. Esclarezcamos las cosas de una vez por todas; los que han estado haciendo porquerías que empiecen a sudar y empiecen realmente a pensar un poco más por qué se meten en estas cosas en detrimento del ciudadano común”, apuntó.

A juicio de Ford, el sistema mantiene secuestrado al Molirena. “Desafortunadamente el Tribunal Electoral ha tenido un poco de culpa en todo esto, en el año 2017 debieron darse unas primarias, que de primarias tuvieron chiste, parecieron una cómica. No hubo respeto a minorías, la forma en cómo se llevó a cabo la misma realmente fue triste, donde al final, casi una nómina única sin representación real y verdadera de todo el acontecer nacional del Molirena se refiere. La democracia interna nuestra es casi inexistente, por no decir que no existe”, expresó.