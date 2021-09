Guillermo Márquez asegura que diputados aprobarían reformas electorales que les ayuden a ser reelectos

Bastante preocupado se siente el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado con el diálogo que inicia hoy sobre las reformas al Código Electoral, porque considera que “esa cantidad de modificaciones está distorsionando lo que se necesita de calidad. Hay demasiada cantidad, pero hay poca calidad en todas ellas”.

Argumenta que los diputados le han quitado aún más calidad porque “han hecho las cosas a su medida”. A su vez, manifiesta que ellos (diputados), están sintonizados con sus propios beneficios. “Ellos, lamentablemente no se han interesado en actuar por el interés de la nación, sino en sus propios intereses. En vez de fortalecer el sistema electoral, lo fraccionan”, recalcó.

Según Márquez, este es un Código Electoral que no ha enfrentado el problema del clientelismo con la energía necesaria, y “como los diputados saben que han llegado allí (a sus puestos) por el clientelismo, están acentuando el clientelismo y mientras más largo es el proceso electoral, hay más clientelismo”.

A criterio del exmagistrado, no existe ningún código que evite el robo, pero cuando se ponen esfuerzos para disminuirlo y en manera electoral se invierte en disminuir esas posibilidades obteniendo resultados, esto, haciendo referencia al clientelismo.

Ignorantes en el tema

Al preguntarle a Márquez sobre la reunión de hoy (mesa técnica) para evaluar las modificaciones al Código Electoral y el por qué los magistrados del TE habían aceptado esta medida, tajantemente declaró: “No tengo muy claro que espíritu reinó en esas conversaciones, pero efectivamente en la Asamblea y le puedo confirmar que no hay ninguna mesa técnica que sepa de reformas electorales. De los problemas reales que se enfrentan durante una elección ellos no saben, solo saben llegar a la fiesta, pero no saben cómo se organiza la fiesta; francamente es ignorante en estos temas, lo que sí saben es cómo manipular las cosas para llegar y por eso el clientelismo”.

Aseveró que los diputados son carentes de estos temas, “ellos quieren conseguir un proyecto de reformas electorales que ellos aprobarían que les ayuda a ser elegidos, o sea, reelectos. Han eliminado cosas que constituían leves avances y que los hacen más fuertes en sus candidaturas”.

Al jurista no le molesta que se debata el tema de la segunda vuelta electoral, pero no en medio de esta atmósfera y cree que los diputados ahorita están viendo cómo se reeligen y no pensando en qué le conviene a la nación. “Lo que necesitamos es personas que contribuyan a la solidez de la nación”, concluyó.