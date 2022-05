Guillermo Márquez: 'Martinelli ha estado recurriendo a procesos electorales para que el fuero electoral no se le acabe' "El fuero no se estableció para evitar comparecer ante las autoridades nacionales, se estableció para proteger a los candidatos cuando hay persecuciones que no tienen ningún mérito", señaló.

Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral. Foto: Radio Panamá