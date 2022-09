Habilitan plan para que beneficiaros de 120 a los 65 con tarjetas vencidas retiren fondos por caja

El Banco Nacional de Panamá, informó a los beneficiarios del programa 120 a los 65 que se les han vencido su tarjeta Clave Social que ha establecido un programa especial para que puedan retirar sus fondos a través de las cajas de todas las sucursales de la entidad bancaria.



Los beneficiarios de esta transferencia monetaria condicionada deben acercarse a la sucursal con su cédula de identidad personal vigente. En caso de no contar con su cédula o si está vencida, debe acercarse a una agencia del tribunal electoral y realizar su solicitud. Con este documento podrá ir a la sucursal del banco, más cercana.



Los beneficiarios encamados debidamente registrados en el MIDES pueden asignar a la persona responsable para retirar sus fondos, con ambas cédulas de identidad vigente.



Además, la entidad informó que a partir del lunes 12 de septiembre el Banco contará con tarjetas clave social para el reemplazar en caso de que se presente algún beneficiario que no haya realizado su reemplazo en el mes que le correspondía.



Para realizar el cambio de su tarjeta, deben acercarse a una sucursal del banco con su cédula vigente, de no mantenerla vigente deben realizar su trámite en el Tribunal Electoral y presentar en la sucursal su constancia de solicitud de nueva cédula para poder hacerle el reemplazo. Igualmente, los encamados registrados deben enviar a su representante con ambas cédulas vigentes; si no están vigentes alguna de las 2 deben realizar el debido proceso en el Tribunal Electoral.



En la actualidad, existen unos 2,600 beneficiarios que tienen vencidas sus tarjetas clave social y que no han podido reemplazarlas. Podrán hacerlo a partir del próximo lunes 12 de septiembre.



También, la entidad bancaria exhortó a todos los beneficiarios de los programas sociales a revisar la fecha de vencimiento de su tarjeta clave social. Si está vencida, deben acercarse a una sucursal de Banco Nacional de Panamá a realizar el reemplazo, a partir del mes del mes de octubre.