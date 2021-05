Habilitarán nueva sede de la Facultad de Medicina de la UP en The Panama Clinic Eduardo Flores, rector de la UP manifestó que son más de 3 mil metros cuadrados puestos a disposición para los estudiantes de la Facultad de Medicina y representa un paleativo para la sobrepoblación hasta que se construya la nueva facultad

