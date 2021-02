"Hago un llamado al presidente, que vele más por la seguridad de la niñez’’ Sor Lourdes

La rectora del Hogar San José de Malambo, Idian Reiss Flores, mejor conocida como Sor Lourdes, expresó en Radio Panamá su malestar, respecto a la situación que viven muchos niños y adolescentes en los albergues del país.

Tras las denuncias conocidas en los últimos días, Sor Lourdes recalcó "Me siento muy mal, ya que lastimosamente esta situación de los albergues no ha sucedido hace poco, ya tiene un arrastre, y no solo en albergues, en las comunidades, familias, sucede esto porque las leyes no se cumplen.’’

Agregó que "el SENNIAF ha fallado en la supervisión de los albergues, saber que ocurre en cada uno de ellos, conocer las necesidades de los niños que ingresan ahí, eso no se ha hecho desde hace años.".

Sor Lourdes hizo un llamado al presidente Cortizo, para que vele por la seguridad de la niñez, y le den proactividad a las adopciones en el país.

Leonardo Grinspan