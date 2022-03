Héctor Sambrano del Ifarhu, explicó que el pago del PASE-U no es manejado únicamente por la entidad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Panamá (Ifarhu) informó el lunes que hasta este viernes 18 de marzo estarán recibiendo los documentos del Ministerio de Educación (Meduca) para elaborar las planillas de los estudiantes que no han cobrado el Pase-U.

En ese mismo sentido, el director de Becas de la entidad, Héctor Sambrano, explicó que hay situaciones que pasan durante el pago que no todas las maneja el Ifarhu. “Nosotros en el caso de los estudiantes de Pase-U, dependemos de la información que nos envíe el Meduca. En la escuela se genera el listado de los estudiantes, las notas, la asistencia”, añadió.

Destacó que muchos de los estudiantes vienen al Ifarhu a hacer los reclamos, pero realmente los tienen que hacer en las escuelas, ya que, cuando se dirigen a la institución es imposible darles una respuesta.

Comentó que hay muchos estudiantes que no aparecen en la lista porque sus nombres no fueron enviados al Ifarhu o hubo errores en la información. “A esos estudiantes no se les va a acredita el beneficio”, precisó.

Indicó que a partir del 7 de marzo se pudo iniciar el pago de becas sin mayores inconvenientes a más de 678 mil estudiantes, desembolsando montos por arriba de los $92.6 millones.