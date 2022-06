Hormiguitas de la AAUD exigen mejora salarial y nuevos uniformes, tildan al director de la entidad de 'mentiroso'

Un sinnúmero de trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), salieron a protestar la mañana de este lunes en los predios de la Asamblea Nacional para exigir mejoras salariales y nuevos uniformes e implementos para realizar su labor.

Flora Chandier, vocera del grupo, expresó que entre los acuerdos pactados en la huelga anterior, autoridades de la entidad y dirigentes de los trabajadores firmaron un acuerdo donde se comprometieron a pagar $250.

"Nos dieron $100 y los otros $150 era el 15 de marzo y no vino el aumento, no tenemos escobas, no tenemos recogedor, no tenemos volquetes, no tenemos nada; los volquetes que él tiene (director de la AAUD) son alquilados del hermano de él. Él es un mentiroso, que nos respete", comentó.

En tanto, el director de Comunicaciones de la AAUD, Javier Ortega, explicó que en ese acuerdo de la huelga pasada, los propios dirigentes de los trabajadores pidieron $250 de aumento y se llegó a la negociación final de $150. "$100 que se dieron hace menos de un año y los $50 que se darán otro mes, nunca fueron $250, o sea que la dirigencia les está mintiendo o alguien le está mintiendo que no es la administración", acotó.

Ortega también desmintió que los volquetes que están siendo utilizados actualmente para recolectar la basura, pertenecen al hermano del administrador de la entidad, Pedro Castillo. "Esto es fácil de investigar y demostrar, no estén inventando cosas", dijo.

Respecto al tema de los uniformes e implementos de las denominadas "hormiguistas", señaló que hace menos de un año se les entregó botas y uniformes totalmente nuevos.

Chandier le respondió a Ortega, indicándole que sus botas cuando le fueron entregadas solo les duró pocos días y "quedé con la suela en el piso".