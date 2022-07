Hoy se vence el plazo de 48 horas al Gobierno para que garantice el libre tránsito de los transportistas de carga

Los gremios de transporte de carga terrestre comunicaron que dan un plazo de 48 horas para que el Gobierno garantice la seguridad de los transportistas y el libre tránsito de las vías que por 16 días se han mantenido cerrada por las protestas.

Ante este escenario, Humberto Harris, miembro de la Asociación de Transporte de carga terrestre de Colón, señaló que este lunes culmina dicho plazo, y si el Ejecutivo no cumple, suspenderán el servicio, ya que las pérdidas económicas se acrecientan.

"No descartamos una paralización total de todo el país, estamos emplazando al Gobierno a que reabran las vías lo antes posible", sentenció.

El dirigente expresó que no manejan una cifra exacta de las pérdidas económicas del gremio transportista de carga terrestre, pero tienen 20 días que la Zona Libre de Colón está llena de fulgones listos para salir a Centroamérica y no han podido salir, ya sea por temor o porque no se atreven a transitar por las avenidas.