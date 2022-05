Humberto Montero denuncia que el Minsa no certificó adecuadamente los colegios para manejar situación de la Covid-19

El profesor Humberto Montero, representante de la Asociación de Maestros Veragüenses, conversó este miércoles en Radio Panamá, sobre la postura de los gremios magisteriales ante la continuidad de las clases presenciales, pese al incremento de casos de Covid-19 en los planteles educativos.

Denunció que desde la pandemia y el anuncio de que el año lectivo 2022 sería presencial, el Ministerio de Salud (Minsa) no certificó adecuadamente los protocolos y comités de bioseguridad de los colegios y ahora se está viendo esta deficiencia.

"Esos documentos los tenía que certificar el Minsa como ente rector de la salud, no el Meduca. Lo que pasa es que no capacitaron a los comités de Covid y algunos comités, el director de la escuela hizo el protocolo de manera unilateral y sin tomar en cuenta a la comunidad educativa como padres de familia, docentes; el director lo hizo para el retorno a clase. Esto se hizo de manera improvisada sin ningún monitoreo. El Meduca no tenía que certificar nada", explicó.

Montero recalcó que no se oponen a las clases presenciales, pero están en contra de que las clases se mantengan ante el incremento de contagios de Covid-19. "Estamos en contra de esta decisión, de que las clases se van a mantener presenciales en los colegios porque es la responsabilidad del ministro Sucre mandar a sus directores regionales de salud a certificar las escuelas para ver si cuentan con su protocolo que debemos seguir para cuidar a nuestros estudiantes, docentes y administrativos, pero el Meduca está certificando a las escuelas como escuelas seguras y ellos no son los regentes de la salud", destacó el educador.