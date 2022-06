Humberto Montero sobre libreta digital del Meduca: 'Los docentes no estamos preparados para este proceso'

Como un plan piloto, el Ministerio de Educación (Meduca) tiene previsto poner en marcha en el tercer trimestre de este año escolar la “libreta digital” con el objetivo de proveer a las escuelas oficiales de un sistema de información para la captura de notas, asistencias y apreciación de los alumnos.

Este sistema de información, desarrollado por la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG), 3 mil planteles escolares oficiales, con una matrícula de unos 850 mil alumnos y 48 mil docentes.

Según el dirigente magisterial y miembro de la Asociación de Maestros Veragüenses, Humberto Montero, los docentes no están preparados para este proceso. "La plataforma digital es un buen programa, pero a nosotros no se nos está tomando en cuenta. El paso es reunirse con nosotros y ser capacitados porque cuando se dio la educación a distancia en el año 2020, el mismo Meduca no sabía qué hacer", remarcó.

Montero destacó que los colegios particulares se le hace más factible manejar este tipo de plataformas ya que es un solo centro educativo, en el Meduca es una plataforma para todos los planteles y no es robusta, por lo que en algunas ocasiones la plataforma tiende a caerse y no se pueden realizar los trabajos pertinentes para tenerlos al día.

Esta libreta digital permitirá que el Meduca pueda tener información rápida, precisa y cómoda para el acceso de la información de los estudiantes y docentes.