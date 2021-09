Hundimiento en la vía Panamericana pudo haberse evitado, MOP no realiza los debidos mantenimientos

El hundimiento del pavimento en la vía Panamericana, en Loma Cová ha generado todo tipo de reacciones por la población, por lo que este miércoles, el exministro del MOP, José Antonio Domínguez se refirió al tema asegurando que lo ocurrido se debe a la falta de mantenimiento.

“En el diccionario nuestro han borrado esa palabra ‘mantenimiento’ y se lo he dicho a varios ingenieros y muchos de los que están en ese cargo no saben qué es eso”, afirmó.

Criticó duramente las declaraciones que ha brindado el ministro de esta administración, Rafael Sabonge y el director de mantenimiento, Zacarías Álvarez a los medios de comunicación, pues argumenta que “esas excusas que están dando es para tratar de quitarse el peso que tienen ellos como funcionarios públicos”.

Señaló que aquí no existe rendición de cuenta y ese problema del colapso de la vía pudo haberse evitado. “Aquí el responsable es el ministro de Obras Públicas porque sobre él recae la administración de esa institución, lo que pasa para bien se le aplaude y lo que pasa para mal se le adjudica a él, no son los funcionarios de baja jerarquía ni los que están en campo. Ellos están pensando en proyectos macro, donde hay plata de por medio y los bolsillos se pueden llenar. Si no se cambian las reglas del juego esto no va a cambiar. Con esto hay un costo muchísimo mayor si se hubiese atendido el problema a tiempo”, sostuvo Domínguez.

Expuso que, al ver las fotografías del enorme hueco en la carretera, dedujo que el daño fue por una correntía de agua que había lavado la sub-base y había creado una erosión, por ende, se creó el hueco y el hundimiento. “Esto no se debe a que la capa asfáltica ya había cumplido su tiempo de vida, porque no se ve el asfalto cuarteado, cristalizado, se ve flexible, lo que te indica que el material no falló, falló el suelo donde está la base y la sub-base que son el esqueleto de la carretera”, explicó.