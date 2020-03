Iglesia católica recuerda a obispos realizar celebraciones sin público ni monaguillos

La Arquidiócesis de Panamá señaló que las celebraciones litúrgicas del Arzobispo Metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, en la semana Santa 2020, serán realizadas desde la Capilla del Seminario Mayor San José, en donde se respetarán las medidas preventivas y de contención establecidas por las autoridades.



Las misas serán transmitidas por FETV canal 5, Radio Hogar y no contarán con la participación del pueblo.





Los horarios de las mismas son los siguientes.



Domingo de Ramos, 5 de abril:

8.00 a.m. Eucaristía



Jueves Santo, 9 de abril:

5:00 p.m. Misa de la Cena del Señor



Viernes Santo 10 de abril:

4:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor



Sábado Santo 11 de abril:

6:00 p.m. Vigilia Pascual



Domingo de Pascua 12 de abril

8:00 a.m. Misa de la Resurrección del Señor



El comunicado agregó que la misa Crismal; en donde el Obispo bendice los Santos Óleos de los catecúmenos y de los enfermos, se consagra el Santo Crisma y los prebísteros renuevan las promesas sacerdotales; se realizará en una fecha que se anunciará más adelante.



La iglesia hace constar que se ha instado a los sacerdotes para que las celebraciones sean sin público, ni monaguillos, con un solo cantor y con el mínimo de los ministros.

