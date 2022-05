Incrementan los contagios de Covid-19 en los centros educativos, se reportan 1,243 casos acumulados

El inicio del año escolar, de forma presencial, ha provocado que en diversos centros educativos del país se propague la Covid-19 contagiando a estudiantes, administrativos y docentes.

En una reunión sostenida la mañana de este lunes 9 de mayo por la ministra de Educación y el ministro de Salud; Maruja Gorday de Villalobos y Luis Francisco Sucre, respectivamente, dieron un informe sobre los casos que se han reportado en los planteles a nivel nacional.

Gorda y de Villalobos dijo que a la fecha se han registrado un total de 1,243 contagios acumulados en las escuelas, de los cuales el 40% corresponden a los estudiantes, docentes y administrativos. Detalló que el foco principal está en los estudiantes adolescentes y los grupos de educación media.

“Hoy nos fortalecemos una vez más como equipo para dar seguimiento a lo que están haciendo los comités escolares Covid regionales y evaluar lo que ejecutan los directores regionales como los del Minsa como los del Meduca, en la aplicación de los protocolos de bioseguridad en las escuelas y estar pendiente de cualquier requerimiento”, señaló la ministra Gorday de Villalobos

Por su parte el ministro de Salud Luis Francisco Sucre aseguró que, pese a este número de casos y al aumento que se ha registrado en las últimas semanas no se ha evaluado la posibilidad de cerrar los planteles, sin embargo; dijo que tomarán decisiones en algunos centros educativos de acuerdo con los indicadores en el número de casos

Indicó que se implementarán “tareas extras” para brindarle mayor seguridad a los educadores y estudiantes.

“Aquellos estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria por más leve que sea, como la secreción nasal, dolor de garganta etc., no debe asistir a dar clases; igualmente debe ser reportado para que se proceda hacer la prueba de hisopado y no poner en riesgo al resto del plantel”, dijo Sucre.