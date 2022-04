Incremento de casos de Covid-19 no preocupa al ministro de Salud Luis Sucre

En los últimos días el número de casos COVID-19 positivos ha aumentado, tan solo ayer miércoles 27 de abril reportaron 845 casos nuevos, por lo que el ministro de Salud Luis Francisco Sucre aseguró que esto obedece a las actividades de Semana Santa y al relajamiento de las medidas de uso de la mascarilla.

“Lo que estamos viendo es el resultado de algunas acciones que hemos tomado, de hecho la eliminación de las masacrillas en lugares abiertos siento que se tergiversó un poco, sabíamos que esto iba a tener un pequeño rebote y no nos preocupa tanto siempre y cuando sigamos cuidándonos”, dijo.

Sucre destaco que las personas se están vacunando y cuando se contagian no se complican, por lo que considera que esta es la máxima herramienta para poder ganarle la batalla al Covid-19 y que el país siga avanzando.

“Los resultados han sido los esperados y no debe haber preocupación; ya que la capacidad hospitalaria está bien, no se ha presentado un aumento de pacientes en sala de COVID-19 y no tenemos un incremento de pacientes en salas UCI”, recalcó.

Precisó en que Panamá es uno de los países que ha demostrado mejor manejo de la pandemia, ya que hay países que han llegado a una séptima ola y Panamá apenas ha llegado a la cuarta. Los resultados de los aumentos de caos no han llevado al país a complicar ni la economía ni la estabilidad del país. “Lo estamos haciendo bien, un paso a la vez”, aseguró.