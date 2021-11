Inicia la audiencia virtual de fianza de Luis Enrique Martinelli Linares sin su participación

Ocho días después de haber llegado a Estados Unidos, extraditado por Guatemala, Luis Enrique Martinelli Linares tiene este martes su segunda audiencia virtual en la Corte del Distrito Este de Nueva York-Brooklyn, en la que su abogado, James McGovern solicitará nuevamente una fianza de excarcelación.

Martinelli Linares no participó de dicha audiencia y estuvo representado por su defensa, quien propuso un paquete que incluye la consignación de una fianza de $1 millón y el compromiso de permanecer, a disposición del tribunal y con un brazalete de localización, en una casa de $2 millones, propiedad de un amigo. Sobre sus pasaportes, informó que la madre del acusado los envió, vía Fedex, para que sean entregados a la Corte.

Cabe destacar que la audiencia de este martes 23 de noviembre es ante el juez federal Raymond Dearie, quien lleva el caso contra Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos acusados por supuestamente participar en la red de blanqueo y sobornos, confesada por Odebrecht en 2016.

El pasado martes 16 de noviembre, en la audiencia de arraigo, la magistrada juez Marcia Henry rechazó una fianza de $3 millones propuesta por Martinelli Linares, después que la fiscalía advirtiera que hay un riesgo de fuga. La magistrada juez también consideró que la fianza propuesta no era suficiente y que el acusado no tiene arraigo, no es un ciudadano estadounidense, su familia reside en Panamá (cuya Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales), tiene acceso a recursos económicos sustanciales y los cargos que se le imputan son graves.

McGovern sostiene que su cliente está en disposición de declararse culpable, de por lo menos un cargo, a cambio de una sentencia de 16 meses de prisión. No obstante, la semana pasada, ante la magistrada juez Henry se declaró no culpable de los cinco cargos en su contra.

También explicó que Martinelli Linares está en disposición de entregar $19 millones en decomiso, pero advirtió que la mayor parte de esos fondos no están en Estados Unidos. Incluso, detalló que mientras estuvo detenido en Guatemala, esperando a que se completara su extradición, hizo diligencias para entregar unos dineros depositados en Suiza.

Martinelli Linares se encuentra en el centro de detenciones de Brooklyn desde el pasado 15 de noviembre, cuando llegó extraditado de Guatemala a Estados Unidos, donde está acusado por presuntamente conspirar para blanquear los sobornos que Odebrecht pagó a funcionarios y políticos panameños, utilizando bancos estadounidenses.