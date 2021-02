Inicia la Cuaresma bajo estrictas medidas de bioseguridad en las Iglesias

Celia Douglas

Este año, la imposición de la ceniza se colocó sobre las cabezas de los feligreses, no en la frente como se hace tradicionalmente como acción para mantener las medidas de bioseguridad producto de la pandemia del Covid-19.



El Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa dice que es un tiempo de gracia en medio del dolor que no podemos olvidar, fueron sus palabras durante la ceremonia realizada en la Basílica Menor Don Bosco.



Ulloa, recordó que la abstinencia no solo es sobre el nulo consumo de carne o de ayuno, sino sobre las cosas que como personas nos gustan, para así entender la experiencia de lo que vive el pobre todos los años.



El papa Francisco publicó en sus redes sociales “hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. La cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Es hacerse pequeños".

Detalles del informe con Josué Villao