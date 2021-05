Inician investigación para ubicar a los organizadores de fiesta clandestina realizada en Calidonia

Celia Douglas

El director de la región metropolitana de Salud Israel Cedeño, dio a conocer que iniciaron una investigación para ubicar a los organizadores de una fiesta clandestina realizada en Calidonia, como se aprecia en varios videos en las redes sociales.



Explicó, que la información no llegó en el momento que estaba pasando todo, porque cuando el equipo llegó al lugar ya no había nada.



Reiteró que aquellas personas que no cumplan con las medidas sanitarias para evitar el virus, serán multadas con cifras que van desde los B/.500.00 hasta los B/.5,000.00.

