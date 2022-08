Iniciativa legislativa busca excluir del subsidio del combustible a altos funcionarios incluidos los diputados

La tarde de este martes 9 de agosto la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijó el Anteproyecto de Ley 41, que excluye a los altos funcionarios del Estado con buenos salarios del subsidio del combustible.

Este anteproyecto "que limita el acceso a beneficios o subsidios estatales de combustible en la República de Panamá", fue propuesto por la diputada Amelie García y busca expresamente excluir de estos subsidios a los diputados principales, ministros, viceministros, secretarios generales, directores y subdirectores de entidades autónomas.

De acuerdo con el diputado Ricardo Torres, quien preside la comisión de Economía y Finanzas, "todo el funcionario que gane bien debe ser excluido de este subsidio ya que es para el pueblo panameño que en verdad lo necesite".

En cuanto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales y jueces hizo un llamado a lo moral para que si "ganan bien" no hagan uso de este beneficio.

Por su parte el diputado Ariel Alba dijo que apoyará la iniciativa cuando sea debatida toda vez que en lo personal él como ciudadano no hace uso de este subsidio debido a que no lo necesita.

"Estoy de acuerdo en que los altos funcionarios o todas aquellas personas que tienen fuentes de ingresos superiores a los del ciudadano normal, no deban tener acceso o no hagan uso de este recurso", indicó.