Irma Hernández: 'Precandidatos a la libre postulación estando inscritos en partidos políticos ha sido una falta del TE'

La precandidata a la Alcaldía de San Miguelito por la libre postulación y miembro de la Coalición Vamos, Irma Hernández, expresó que las últimas postulaciones a precandidaturas por la libre postulación de personas inscritas en partidos políticos han sido una falta de parte de las legislaciones emitidas por los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

Explicó que la libre postulación es un espacio político para aquellas personas que no se ha sentido identificada y se ha ido con un colectivo partidiario o político tradicional establecido en nuestro país, que no se identifica con sus estatutos, sus principios, etc.

Hernández destacó que este acto de estas personas trae como consecuencia una gran distorsión y confusión para la ciudadanía, sin dejar de lado la ventaja que ellos llevan con aquellos que no han tenido un apoyo o estructura previa.

Cabe señalar que además de Hernández, también se han postulado como precandidatos a la Alcaldía de San Miguelito por la libre postulación, Ángela Cecilia Melgarejo, Enrique Hermoso y Ángel Sosa Manzzo. Deberán recoger un mínimo de 3 mil 999 firmas de respaldo.