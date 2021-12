Irvin Halman explica la importancia de la ley de protección de datos personales

El pasado 28 de mayo, el Ministerio de la Presidencia publicó el Decreto Ejecutivo N°285 que reglamenta la Ley 81 de 2019 sobre la Protección de Datos Personales.

Con dicha ley se abre un horizonte para la protección del uso indiscriminado por parte de entes financieros y personas comerciales de los datos de la personas que, en algún momento, para la obtención de un bien o servicio, sometían su información personal sin recibir avisos sobre su tratamiento.

El presidente del Centro Nacional de Competitividad y exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Irvin Halman, indicó que en efecto, esta ley es un derecho constitucional, pero no había sido desarrollada.

Explicó que en su momento, a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), se le dio la responsabilidad de tutelar la protección de datos personales.

Mencionó que Panamá era uno de los pocos países de Suramérica que no tenía una protección de datos personales.

Explicó que ahora que la tecnología se ha popularizado, la protección de datos personales es el derecho que tiene un ciudadano a que la información que lo identifica o lo hace identificable como su nombre, cédula, residencia; datos sensibles como religión, salud, política, el ciudadano tiene el derecho a que si él no da el consentimiento para que se uitlicen o sean tratados o procesados, las empresas que no tengan estos procedimientos y que no adviertan al ciudadano o consumidor, sea una persona natural o jurídica, de cómo va a ser tratado ese dato, puede incurrir en faltas o en multas.