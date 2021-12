Israel Cedeño advierte a la población a no exagerar de la confianza que da la vacuna durante celebraciones de fin de año

Las autoridades de salud han reiterado la importancia de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad durante la celebración de las fiestas de fin de año, tomando en cuenta que para estas fechas se suelen incrementar las reuniones familiares.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, recalcó que estamos frente a un virus que es evidente que llegó para quedarse, por lo menos por un buen rato.

Explicó que no se puede tergiversar esa premisa de que “hay que aprender a vivir con el virus” porque hasta la fecha, hay personas que lamentablemente sí lo han hecho. “Algunos dicen que si me da Covid-19 que me dé, y eso no es así. Hay que aprender a convivir en familia y manteniendo todas las medidas”, agregó.

Manifestó que se puede compartir en familia tomando las siguientes recomendaciones: “Si estoy en una reunión familiar y no es en la casa donde vivo, mantener siempre la mascarilla y solo retirarla para comer o beber algo y mantener el distanciamiento”, dijo.

Respecto a aquellos que no están vacunados, los exhortó a que no se confíen de más.

“La vacuna ha demostrado que es eficiente para prevenir la infección en un porcentaje importante, pero no en un 100%, lo que se ha demostrado es que es eficiente para prevenir la enfermedad grave y el fallecimiento, si embargo, tenemos que confiarnos que la vacuna está funcionando, pero no podemos exagerar de esa confianza”, argumentó el doctor.

Precisó que el tema de las cenas en familia no les preocupa tanto a las autoridades sanitarias, lo que les preocupa son los diversos “arranques” que se dan en Navidad y Año Nuevo en bares y discotecas “porque sí hemos estado viendo que desde que se abrieron ha habido algo de descontrol y ha tocado sancionar y cerrar algunos bares”.

Resaltó que se puede hacer todo en familia, simplemente hay que seguir cuidándose como debimos haberlo hecho desde hace algunos años.