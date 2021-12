Iván Chanis sobre aprobación de unión igualitaria: ‘Es una vergüenza que tenemos una Corte que no cumple con su función'

En una histórica decisión, el Congreso de Chile aprobó el martes el matrimonio civil igualitario que permite la unión de personas del mismo sexo.

Con esto, Chile se convierte así en parte de las 31 naciones que permiten el matrimonio homosexual en el mundo y en el séptimo país de América Latina (además de los estados de México donde este tipo de unión civil está legalizada).

El presidente de la Fundación Iguales Panamá, Iván Chanis Barahona, resaltó que han seguido de cerca el trabajo en Chile, un país de casi 19 millones de habitantes, donde hay un 74% de aceptación al derecho del matrimonio civil de parejas del mismo sexo, por lo que dice mucho de la evolución del desarrollo de ese trabajo social que se ha hecho por años en ese país.

Según Chanis, este proceso debió haberse aprobado hace 10 años, pero lastimosamente la entrada y salida de políticos con diferentes visiones frenó esta decisión.

Explicó que en Panamá tenemos una serie de situaciones desafortunadas. “Desde 2016 estamos en espera de que resuelvan un caso tan importante desde el punto del punto de vista de los derechos humanos. Es una vergüenza, que tenemos una Corte que no cumple con su función, que es proteger a todas las personas que vivimos dentro del territorio de la República de Panamá y cumplir con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos”, comentó.

Añadió que tenemos una asamblea que no logra ni siquiera ponerse de acuerdo en términos mínimos en cosas beneficiosas para el país, pero sí en beneficio propio.

“Los derechos humanos van evolucionando y la no discriminación se ha venido comprendiendo que como la concebíamos hace muchos años no ha respondido a resolver injusticias ni inequidades, una de esas es a las personas LGBTI, específicamente en el matrimonio civil y nada que ver con el matrimonio religioso. Se comprobó con el tiempo que esto no resolvía muchos de los problemas, el acceso a la seguridad social, y en el caso de Panamá a que tu pareja pueda ser asegurada, así mismo el nivel de protección a sus familias”, destacó Chanis.

El activista de los derechos humanos afirmó que está optimista en que el Panamá del mañana evolucionará.

“Tenemos unos ejecutivos, porque esto viene de hace varias administraciones que no tiene la valentía, la iniciativa de también tener una responsabilidad porque el Ejecutivo también tiene vías para adelantar espacios de reconocimiento de derechos o de prohibición de discriminación, o de promover dentro de su partido o el liderazgo y llevar al tapete que Panamá se ponga al día en sus acuerdos internacionales”, concluyó.